Калуга, 1 июня, 2020, 11:48 — ИА Регнум. 86 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 4 тыс. 92 положительных теста: 2555 человек находятся на лечении, 1506 человек выздоровели, 31 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (665), в Обнинске (514), в Боровском районе (241), в Малоярославецком районе (188), в Жуковском районе (155) и в Кировском районе (118).