Чебоксары, 1 июня, 2020, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии подтверждены новые случаи заражения коронавирусом и продолжает расти число выздоровевших. Об этом свидетельствует информация оперативного штаба России.

Данные оперативного штаба

По данным на 1 июня (10:35 мск), в Чувашии официально выявлены 2973 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки — 88.

Выздоровели с начала пандемии коронавируса 1272 пациента с COVID-19, в том числе за последние сутки — 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наибольшее число носителей коронавируса в разрезе муниципалитетов в Чувашии — в Чебоксарах, Ядринском и Чебоксарском районах. В Ядринском районе с 27 мая усилили меры безопасности, чтобы предотвратить дальнейший всплеск заболеваемости COVID-19.

По данным на 31 мая, в республике в числе заболевших COVID-19 — 37 детей.