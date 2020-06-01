Ярославль, 1 июня, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов уходит со своего поста. Об этом он рассказал порталу Yarnews.

Yarregion.ru Михаил Кудряшов

По словам Кудряшова, он получил предложение о другой работе и решил покинуть правительство для дальнейшего профессионального роста. Судя по всему, такой рост региональная система власти обеспечить не может.

«Система управления градостроительной политикой области не предполагает должности главного архитектора как фигуры, играющей в ней ключевую роль. Собственно, такая же ситуация, к сожалению, складывается и в муниципальных образованиях. Хочу сказать, что за три года нам удалось реализовать множество проектов, мне было очень приятно работать с коллегами из районов, и я надеюсь, что эти начинания будут продолжены», — рассказал Yarnews Михаил Кудряшов.

Михаил Кудряшов был одним из немногих ярославцев, занимающих заметные посты в региональном правительстве. Между тем главный архитектор является советником губернатора, то есть не имеет реальных полномочий по влиянию на ситуацию в архитектуре и градостроительстве. Эти вопросы решает департамент строительства.