Кострома, 1 июня, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлено еще 14 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. В результате в регионе зарегистрировано 772 носителя вируса SARS-CoV-2.

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Всего в Костромской области от COVID-19 вылечились 392 человека, 95 находятся в больницах. Остальные 274 гражданина оставлены на домашнем лечении.

Новых летальных случаев не зарегистрировано, с начала периода коронавирусной инфекции в регионе скончалось 10 пациентов с COVID-19.