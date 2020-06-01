Ярославль, 1 июня, 2020, 09:30 — ИА Регнум. Жители Ростова Великого Ярославской области опубликовали в социальных сетях открытое письмо губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В нем они просят вмешаться в ситуацию с качеством воды в городе.

Ростов Великий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае из кранов потекла мутная вода с рыбным запахом. Власти были вынуждены объявить режим повышенной готовности и организовать подвоз питьевой воды. В письме жители обращают внимание на то, что проблема возникает каждый год. Несмотря на обещанную модернизацию водоканала, ситуация не улучшается. Люди просят:

1) взять под личный контроль ситуацию с состоянием системы водоснабжения Ростова Великого;

2) в максимально короткие сроки разработать программу полной реконструкции очистных сооружений и выделить необходимые для этого средства;

3) произвести перерасчёт оплаты за период оказания услуги водоснабжения ненадлежащего качества;

4) обязать Южный водоканал регулярно (ежедневно) публиковать информацию о результатах исследований качества воды;

5) рассмотреть вопрос об увольнении генерального директора Южного водоканала в связи с утратой доверия горожан.

Несколько лет назад местный водоканал был передан на уровень области. На его базе было создано государственное предприятие «Южный водоканал». Возглавляющий его Игорь Кузнецов недавно стал участником скандала. В сети появилось видео, как он оскорбляет жителя Ярославля, а также, предположительно, плюет на него. Кузнецов прибыл в Ярославль из Ставрополья. Губернатор области Дмитрий Миронов пообещал провести служебную проверку этого случая. Скандал совпал с очередным ухудшением качества воды в Ростове Великом.