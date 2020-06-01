Чебоксары, 1 июня, 2020, 08:40 — ИА Регнум. В Чебоксарах передадут под «ответственное хранение» коллекцию военной техники. За хранение из бюджета республики выделяется почти 2 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM 9 мая 2019 года в Чебоксарах. На параде Победы

Заказчиком является Чувашский национальный музей минкультуры республики. Победитель аукциона должен будет принять на «ответственное хранение» в Чебоксарах «коллекцию военной техники и других материальных средств». Коллекция должна находиться под круглосуточной охраной.

«Место хранения имущества должно иметь подъездные пути с твёрдым покрытием и сообщение с транспортной сетью города Чебоксары», — отмечается в документации.

В состав музейной коллекции, которую готовы отдать на хранения, входят 15 экспонатов. Это демилитаризированная 37-миллиметровая автоматическая зенитная пушка АПЗ-39, демилитаризованная буксируемая зенитная автоматическая пушка С-60 57мм, «Катюша» БМ-13 на базе шасси ЗИЛ-157 БРДМ-1, бронированная разведывательно-дозорная машина, дизельная электростанция на одноосном прицепе ЭСД-10-ВС/230, два мотоцикла «Урал» с коляской, учебный пулемет Дегтярева, две демилитаризованные 100-миллиметровые противотанковые пушки Т12Н, два командо-штабных автомобиля на базе шасси ЗИЛ-157, два прицепа для легкового автомобиля одноосных со стойкой для пулемета.

Уточняется, что коллекция должна будет храниться по 31 декабря 2020 года с момента подписания контракта.

Начальная стоимость контракта определена в размере 1 937 230 рублей. Данные средства предусмотрены в республиканском бюджете Чувашии.