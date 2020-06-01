Чебоксары, 1 июня, 2020, 06:53 — ИА Регнум. В Чувашии суточный прирост новых выявленных случаев коронавируса составил 3,1%, ежедневный рост последнюю неделю составляет не менее 70 новых случаев. В числе заразившихся — 37 детей, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Cap.ru Данные минздрава Чувашии

В Чувашии по состоянию на 30 мая выявлено 2885 носителей коронавируса, в том числе у 37 детей. За сутки подтверждено 87 случаев заражения, суточный темп прирост заболевших COVID-19 составил 3,1%. Всего в Чувашии проведено более 58,2 тыс. тестов на коронавирус.

С начала пандемии в республике выздоровели 1242 человека, из них 30 человек — за последние сутки. В том числе 589 граждан сняты с домашнего наблюдения в связи с выздоровлением.

Скончались 14 пациентов с COVD-19, в том числе один человек умер, находясь за пределами Чувашии, — в Московской области. Отметим, что на 30 мая зарегистрированы две смерти: умерла женщина 1955 года рождения, которая проживала в Чебоксарах и находилась на госпитализации в БСМП с 13 мая, а также жительница Комсомольского района 1949 года рождения, которая находилась в городской больнице с 10 мая.

«Врачи сделали все возможное для спасения жизней пациенток, но их спасти не удалось. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении минздрава Чувашии.

Всего в Чувашии развёрнуто 1477 коек для лечения пациентов с COVID-19.