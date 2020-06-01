Салехард, 1 июня, 2020, 06:05 — ИА Регнум. На Ямале до 14 июня продлили режим безопасного поведения, введённый в связи с пандемией коронавируса. Но сделаны некоторые послабления для жителей региона, сообщает оперативный штаб ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО До 14 июня на Ямале

Со 2 июня возобновляется государственная регистрация браков в отделах ЗАГС. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны. С ограничениями по санитарной дистанции в 1,5 м можно выходить на прогулки, дозволены выезды на охоту.

Для всех жителей округа продолжает действовать масочный режим и санитарная дистанция в любых помещениях со скоплением людей. Гражданам старше 65 лет и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, просят покидать жилища в экстренных случаях.