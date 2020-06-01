Нижневартовск, Югра, 1 июня, 2020, 04:39 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) появилось огромное граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Павла Мерзлякова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пресс-служба горадминистрации Нижневартовска Граффити с изображением ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Павла Мерзлякова

Командир роты Павел Петрович Мерзляков удостоен множества боевых наград. В составе 1-го Белорусского фронта освобождал Херсон, Николаев, Одессу, Кишинев, Варшаву. Победу встретил в Берлине в должности командира роты. В Нижневартовске жил с 2012 года, скончался 18 сентября 2019 года.

Его гигантский портрет (мурал) создали участники федерального проекта «Портрет памяти», художники из Самары Оксана Гладкова и Семён Ефентьев. Заказчик — Аᴄᴄᴏциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов. Портрет героя из Югры должен был появиться к 9 мая, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

«Департамент ЖКХ Нижневартовска помог выбрать дом для мурала. В многоэтажке на пересечении улицы Мира и Пермской недавно сделали капремонт. К тому же это одна из центральных улиц и здесь открывается отличный вид на портрет», — поясняют в горадминистрации Нижневартовска.