Лангепас, Югра, 1 июня, 2020, 03:51 — ИА Регнум. В Лангепасе (ХМАО) в девятиэтажном жилом доме по улице Мира произошёл пожар. Погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО Сгоревшая квартира на ул.Мира Лангепаса

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера 31 мая в 16:05 по местному времени. Когда пожарные приехали на место, из окна квартиры на первом этаже вырывалось открытое пламя. В 16:29 огонь был ликвидирован.

В горевшей квартире обнаружены двое мужчин и женщина в бессознательном состоянии. Одного пострадавшего медикам удалось спасти. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём.