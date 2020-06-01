Нижневартовск, Югра, 1 июня, 2020, 03:28 — ИА Регнум. В Югре на выездных съёмках сюжета о паводке с журналистами телеканала «N1-Первый Нижневартовский» произошёл казусный случай. Репортёр работал в кадре, когда к нему направилась пожилая женщина с пистолетом. Видео происшествия опубликовано в группе телекомпании в социальной сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com/n1_tv Нижневартовская бабушка с пистолетом

Как выяснилось, 90-летняя пенсионерка нашла пистолет на улице.

«Вы нас не застрелите?», — спросил пенсионерку репортёр.

«Это ваше?», — ответила она вопросом на вопрос.

Оружие оказалось игрушечным, хотя издалека выглядело вполне реальным. Таким образом нижневартовская бабушка с пистолетом стала героиней социальных сетей и мемов.