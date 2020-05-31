Москва, 1 июня, 2020, 01:24 — ИА Регнум. Практические стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) с российских подводных лодок запланированы на осень 2020 года, заявил 31 мая командующий Северным флотом Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки

«Основным итоговым мероприятием учебного года станет проверка готовности группировки ракетных подводных лодок стратегического назначения в ходе выполнения ими практических стрельб межконтинентальными баллистическими ракетами», — сказал он.

Точную дату и подлодки, которые примут участие в стрельбах, Моисеев называть не стал, отметив, что учения состоятся «в осенний период».

Ранее в пресс-службе Северного флота сообщали о завершении контрольных испытаний ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир». В конце октября 2019 года он выполнил первый испытательный пуск МБР морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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