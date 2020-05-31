Минск, 1 июня, 2020, 01:10 — ИА Регнум. Ситуация накануне президентских выборов в Белоруссии серьёзно накаляется, заявил 31 мая первый заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Mvd.gov.by Геннадий Казакевич

«Причём речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства. Зачастую мы видим спланированные, подготовленные акции», — сказал он.

Казакевич добавил, что МВД Белоруссии располагает необходимым арсеналом сил и средств, чтобы обеспечить порядок и нейтрализовать возникающие угрозы.

Напомним, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа 2020 года. В минувшие дни в Минске, Бресте, Гомеле и других белорусских городах проходили пикеты по сбору подписей в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской — супруги задержанного белорусского видеоблогера Сергея Тихановского.

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