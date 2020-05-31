Нью-Йорк, США, 1 июня, 2020, 00:36 — ИА Регнум. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о начале расследования инцидента с наездом двух полицейских автомобилей на толпу протестующих, передаёт 31 мая телеканал CNN.

Полицейский автомобиль

Расследование поручено главам департамента юстиции Нью-Йорка Джиму Джонсону и следственного департамента города Маргарет Гарнетт. По информации телеканала, результаты их работы должны быть представлены мэру «в течение ближайших недель».

Де Блазио, комментируя инцидент, заявил, что действия протестующих, окружающих полицейские машины и угрожающих правоохранителям, являются недопустимыми.

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Ранее, напомним, полицейский автомобиль протаранил толпу протестующих в Нью-Йорке, которые вышли на улицу в знак протеста против действий полицейского, задушившего темнокожего американца Джорджа Флойда.