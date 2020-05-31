Полет на Crew Dragon к МКС оказался «жестким» — астронавт
Вашингтон, 31 мая, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Астронавт NASA Боб Бенкен поделился впечатлениями от полета на корабле Crew Dragon к Международной космической станции.
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По словам Бенкена, полет на Crew Dragon оказался довольно жестким и сравним с полетом на «Спейс шаттлах», которые летали на твердотопливных ускорителях и тоже были жесткими.
«Полет на «Спейс шаттл» на орбиту довольно жесткий, поскольку он летит на твердотопливных ускорителях, и мы ожидали, что по мере перехода (полета Crew Dragon) ко второй ступени все будет проходить гораздо плавнее, чем на шаттле, но Dragon фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту, и мы определенно везли его на орбиту», — рассказал астронавт Бенкен.
Отделение корабля от второй ступени было не таким плавным, как это происходит у шаттла, хотя перегрузки были меньше.
А вот уже на самой орбите корабль летел плавно и экипаж даже смог поспать.