Вашингтон, 31 мая, 2020, 23:59 — ИА Регнум. Астронавт NASA Боб Бенкен поделился впечатлениями от полета на корабле Crew Dragon к Международной космической станции.

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По словам Бенкена, полет на Crew Dragon оказался довольно жестким и сравним с полетом на «Спейс шаттлах», которые летали на твердотопливных ускорителях и тоже были жесткими.

«Полет на «Спейс шаттл» на орбиту довольно жесткий, поскольку он летит на твердотопливных ускорителях, и мы ожидали, что по мере перехода (полета Crew Dragon) ко второй ступени все будет проходить гораздо плавнее, чем на шаттле, но Dragon фыркал и пыхтел весь свой путь на орбиту, и мы определенно везли его на орбиту», — рассказал астронавт Бенкен.

Отделение корабля от второй ступени было не таким плавным, как это происходит у шаттла, хотя перегрузки были меньше.

А вот уже на самой орбите корабль летел плавно и экипаж даже смог поспать.