Санкт-Петербург, 31 мая, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на свалке в городе Санкт-Петербурге. Об этом 31 мая сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Горящая свалка

Ряд очевидцев опубликовал фото и видео с чёрными клубами дыма. поднимающимися над местом городской свалки в Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе.

По предварительным данным, возгорание произошло около 22:30 мск, на месте происшествия работают представители экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.

Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на лесопилке в городе Пикалёво в Ленинградской области.