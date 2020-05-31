Крупный пожар произошёл на свалке в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 31 мая, 2020, 23:58 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл на свалке в городе Санкт-Петербурге. Об этом 31 мая сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Горящая свалка
Ряд очевидцев опубликовал фото и видео с чёрными клубами дыма. поднимающимися над местом городской свалки в Санкт-Петербурге на Волхонском шоссе.
По предварительным данным, возгорание произошло около 22:30 мск, на месте происшествия работают представители экстренных служб. Информация о пострадавших не поступала.
Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на лесопилке в городе Пикалёво в Ленинградской области.