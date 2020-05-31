Ханты-Мансийск, 31 мая, 2020, 13:56 — ИА Регнум. Выпускникам школ Югры 2020 года учреждена выплата в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Оперативный штаб ХМАО Три варианта дизайна банковских карт выпускников ХМАО

Деньги выпускникам школ ХМАО будут перечислены на банковские карты с установленным периодом бесплатного обслуживания до 2024 года.

От выпускников требуется выбрать один из трёх вариантов оформления карт. Дизайн представлен в форме опроса.