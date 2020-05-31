Калуга, 31 мая, 2020, 13:01 — ИА Регнум. В Калужской области с введением режима ограничения, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции отмечается снижение числа зарегистрированных сделок ипотечного кредитования в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За четыре месяца областным управлением Росреестра было зарегистрировано 7 тыс. 064 ипотечные сделки. В апреле зарегистрировано 700 ипотек, из них физическими лицами 42 ипотеки. Об этом 31 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Росреестра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Многоквартирный дом

Правительство региона утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, постановление вступило в силу 2 мая. Программа распространяется на кредитные договоры, заключенные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года и будет действовать для покупки гражданами жилья в строящихся домах и приобретения у застройщиков жилых помещений, созданных с привлечением средств по договорам участия в долевом строительстве и введенных в эксплуатацию. Льготная ставка 6,5% сохранится в течение всего срока выплаты кредита. Разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой кредиторам возместит государство. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% от цены договора. Заёмщик обязан погашать кредит равными ежемесячными платежами.

Напомним, в 2019 году в Калужской области было выдано 22,7 млрд рублей по ипотечным жилищным кредитам. Их общее число составило 10 тыс 420. Средняя процентная ставка по ипотеке в регионе составила 9%.