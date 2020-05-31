Калуга, 31 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. 89 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 31 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Фото: pixabay.com

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 4 тыс. 009 положительных теста: 2484 человека находятся на лечении, 1494 человека выздоровели, 31 человек умер.

Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (646), в Обнинске (491), в Боровском районе (241), в Малоярославецком районе (187), в Жуковском районе (153) и в Кировском районе (112).