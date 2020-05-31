Калуга, 31 мая, 2020, 11:39 — ИА Регнум. В Калужской области численность детей за последние 27 лет сократилась в 1,4 раза. Если на начало 1992 года в возрасте до 4 лет в регионе насчитывалось 69 тыс. 834 малышей, то на начало 2019 года — 58 тыс. 139, в возрасте 5−9 лет соответственно 79 тыс. 316 и 55 тыс. 467, а детей в возрасте 10−14 лет —73 тыс. 562 и 48 тыс. 071 человек. Об этом 31 мая в преддверии Международного дня защиты детей сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калугастате.

Gtrk-kaluga.ru В Калужской области отмечено снижение рождаемости

По информации калужских статистиков, за 10 лет (с 2008 по 2018 годы) при сокращении численности женщин детородного возраста в 1,2 раза, число родившихся снизилось (2008 год — 10 тыс. 491, 2018 год — 10 тыс. 355 новорожденных). Общий коэффициент рождаемости за 10 лет снизился с 10,4 родившихся на 1000 человек населения в 2008 году до 10,2 — в 2018 году. В Центральном федеральном округе этот показатель был выше только в Москве и Московской области (10,5 и 11,0 соответственно). Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных женщиной на протяжении всего репродуктивного периода) в 2018 году составил 1,6 и был одним из самых высоких среди регионов ЦФО. Однако, эта величина значительно ниже уровня необходимого (2,14 — 2,15 рождений на одну женщину) для обеспечения простого воспроизводства населения.

Напомним, Международный день защиты детей отмечается ежегодно более чем в 30 странах мира. Впервые день защиты детей был проведен в 1950 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.