Вашингтон, 30 мая, 2020, 23:56 — ИА Регнум. Космический корабль Crew Dragon американской корпорации SpaceX, который был успешно выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем Falcon 9, состыкуется с Международной космической станцией менее чем через 19 часов. Об этом сообщает SpaceX.

NASA/SpaceX Космический корабль Crew Dragon

Напомним, что сегодня состоялся успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Корабль пилотируют два астронавта NASA.

Ожидается, что он пристыкуется к МКС 31 мая.