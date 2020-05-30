Луга , Ленинградская область, 30 мая, 2020, 23:55 — ИА Регнум. Около 30 построек были уничтожены пожаром в Ленинградской области. Об этом 30 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Новгородской области Тушение пожара

Информация о возгорании в деревне Ретюнь Лужского района поступила спасателям в 18:25 мск. Общая площадь пожара составила около 380 кв. метров. На место происшествия прибыли девять спасателей и две единицы техники.

Ликвидация пожара была объявлена в 21:05 мск. Огнём были уничтожены около 30 сараев и других хозпостроек на территории деревни. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливается. Идёт оценка материального ущерба, нанесённого пожаром.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пожилой женщины и ребёнка в результате пожара в одноэтажном жилом доме в Ленинградской области.