Белград, 30 мая, 2020, 23:28 — ИА Регнум. Поддержку выразил сербский президент Александр Вучич председателю КНР Си Цзиньпину в ситуации с Гонконгом, сообщает 30 мая Синьхуа.

Predsednik.rs Александр Вучич и Си Цзиньпин

Вучич отправил главе Китая письмо в поддержку защиты государственного суверенитета страны и её безопасности.

Он подчеркну, что Сербия считает недопустимым вмешательство внешних сил в дела государства. Решение Китая принять закон о национальной безопасности в Гонконге Вучич назвал мудрым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за планов Пекина принять закон о нацбезопасности в Гонконге американское руководство решило ввести санкции в отношении Китая.