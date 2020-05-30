Париж, 30 мая, 2020, 23:18 — ИА Регнум. Личное присутствие германского федерального канцлера Ангелы Меркель на саммите G7 положительно сказалось бы на готовности французского президента Эммануэля Макрона присутствовать на мероприятии, сообщает 30 мая Agence France-Presse.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Макрон, комментируя свои планы по саммиту G7, который американский президент Дональд Трамп намерен провести в очном формате, сказал, что готов поехать в США.

Однако, он отметил, что весьма желательно присутствие на саммите «Группы семи» и Меркель. Её участие французское руководство называет «важным фактором».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 мая стало известно, что Меркель не намерена отправиться в Штаты на саммит. Тем не менее, Трамп собирается провести встречу в очном формате в последние дни следующего месяца.

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