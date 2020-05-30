Вашингтон, 30 мая, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал (США, штат Флорида). Корпорация SpaceX ведет прямую трансляцию на своем сайте.

NASA Космический корабль Crew Dragon

Напомним, что это первый пилотируемый полет нового космического корабля Crew Dragon с экипажем из двух астронавтов NASA.

Космический корабль Crew Dragon должен пристыковаться к МКС.