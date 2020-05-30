Вашингтон, 30 мая, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Погода подходит для старта ракеты Falcon 9 с астронавтами с космодрома на мысе Канаверал. Об этом 30 мая заявил в своём Twitter Глава NASA Джим Брайденстайн.

U.S. Air Force Старт ракеты Falcon 9

Погода на космодроме, расположенном на мысе Канаверал в штате Флорида подходит для старта ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). Об этом Брайденстайн заявил за час до намеченного старта.

Ведущий онлайн-трансляции с космодрома, в свою очередь, уточнил, что вероятность того, что погода помешает старту, составляет 30%. Ранее шансы на старт оценивались как 50%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп прибыл на космодром на мысе Канаверал, чтобы лично наблюдать за пуском ракеты-носителя Falcon9 коропорации SpaceX, который должен вывести на орбиту новый космический корабль Crew Dragon вместе с экипажем.