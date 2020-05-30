Вашингтон, 30 мая, 2020, 22:07 — ИА Регнум. Министерство обороны США подтвердило информацию о готовности отправить войска в штат Миннесота, в крупнейшем городе которого — Миннеаполисе — вспыхнули беспорядка из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

(сс) Nahid Sultan Полицейский спецназ

Напомним, ранее Трамп заявил, что если власти Миннесоты попросят помощи федерального правительства, то он готов отправить в Миннеаполис армейские подразделения для восстановления порядка.

В Пентагоне подтвердили, что уже предприняли предусмотрительные меры планирования. Было дано распоряжение, чтобы Северное командование ВС США усилило готовность некоторых подразделений, если губернатор Минессоты запросит поддержки федерального центра.