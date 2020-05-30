Москва, 30 мая, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что обязательно сбреет бороду после выхода на работу в администрацию главы государства. Об этом Песков заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, что Песков заболел COVID-19, проходил лечение и некоторое время находился на самоизоляции. В социальных сетях появились видео, как Песков вместе со своей семьей ухаживает за садом в своем загородном доме. На кадрах видно, что у Пескова выросла борода.

«Как только уже выйду на работу в офис, то она сразу исчезнет», — пообещал Песков.

Ранее он уже говорил, что бороду отпустил только на время коронавируса.