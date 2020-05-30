Кабул, 30 мая, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В столице Афганистана взорван автобус с сотрудниками государственной телекомпании Khurshid TV, 30 мая сообщил глава телеканала.

Al Jazeera English После взрыва

По информации телеканала, в результате теракта погибли двое сотрудников, в том числе один репортер. Семеро сотрудников получили ранения.

«Наши коллеги Мир Вахед Шах, экономический репортер, и Шафик Амири, сотрудник технического отдела, были убиты» , — заявил директор телеканала Мохаммад Рафи Рафик Седики.

Читайте также:Боевики убили 14 военнослужащих в Афганистане