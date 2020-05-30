Спикер Мосгордумы отчитался о доходах за прошлый год
Москва, 30 мая, 2020, 19:29 — ИА Регнум. Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников в течение прошлого года увеличил свой доход почти в 80 раз, передаёт 30 мая НТВ.
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Алексей Шапошников
По данным, указанным в декларации о доходах, Шапошников заработал в 2019 году 1,95 млрд руб.
В декларации указаны квартира площадью 269,5 кв. м., а также автомобиль Mercedes-Benz E350, принадлежащие Шапошникову.
Во временном пользовании (до 2024 г.) у него находятся коттедж площадью 277,7 квадратных метров.