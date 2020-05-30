Турция, 30 мая, 2020, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» высокопоставленных членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны в провинции Сиирт. Об этом 30 мая сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий военный

Спецоперации против курдских повстанцев прошли в нескольких провинциях страны. Среди ликвидированных членов РПК были двое наиболее разыскиваемых.

Оба повстанца находились в «серой» категории, за их голову была назначена награда в размере $73 300.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается убийство противника.

Напомним, власти Турции ввели пять категорий разыскиваемых лиц. Преступники, поиску которых отдано приоритетное значение, находятся в «красной» категории. «Серая» категория считается наименее важной.