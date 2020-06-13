Москва, 14 июня, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, вступил в силу закон, отменяющий так называемый банковский роуминг, сообщает ИА REGNUM.

Although Банковские ячейки

Правительство предложило прописать в законе, что банк не вправе устанавливать комиссию за переводы внутри одного банка только на основании того, что банковские счета были открыты в разных отделениях кредитной организации или в разных регионах страны.

Госдума такой закон приняла, а Совфед одобрил в 2019 году.

Исключается комиссия, которая взимается при переводах денежных средств между банковскими счетами физлиц в рамках одной кредитной организации.

Банки не смогут устанавливать повышенный размер комиссии за операции по межрегиональным переводам по сравнению с внутрирегиональными.