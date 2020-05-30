Кострома, 30 мая, 2020, 15:22 — ИА Регнум. В посёлке Вохма Костромской области при пожаре погибли двое детей 9 и 6 лет — сообщает СУ СК РФ по региону.

44.mchs.gov.ru Сгоревший дом в посёлке Вохма

Трагедия произошла днём 30 мая. На данный момент известно, что брат и сестра находились в доме одни. Причина возгорания в частном доме устанавливается.

На место выехали следователи, криминалисты и пожаротехник. Для определения точной причины смерти несовершеннолетних назначены судебно-медицинские экспертизы.