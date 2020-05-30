Кострома, 30 мая, 2020, 15:20 — ИА Регнум. В Костромской области за минувшие сутки выявлено еще 28 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 719 носителей вируса SARS-CoV-2, 388 гражданам удалось выздороветь.

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«Продолжается передача заболевания через родственные связи в Буйском районе, Нерехте, Костроме и других муниципальных образованиях региона», — отметили в штабе.

По официальной информации на 30 мая, в больницах региона находятся 99 человек, 10 больных COVID-19 скончались.