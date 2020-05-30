Калуга, 30 мая, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша прокомментировал постановление, которое продлило до 15 июня режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Admoblkaluga.ru Врио калужского губернатора Владислав Шапша

«Кто-то мог воспринять это постановление как отказ от готовности перейти на первый этап снятия ограничений. Это не так! Мы по-прежнему ведем работу по подготовке к снятию ограничений. По текущим показателям мы подходим к этому. Если в понедельник они будут также стабильны, мы примем соответствующее решение вместе с Роспотребнадзором», — сказал Владислав Шапша.

На первом этапе с соблюдением санитарной дистанции станут возможными, в том числе занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми и членами семьи, возобновят работу объекты торговли и сферы услуг ограниченной площади (до 400 квадратных метров). Руководитель области подчеркнул, что о полной отмене противоэпидемиологических мероприятий говорить пока рано.