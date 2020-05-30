Боровск, Калужская область, 30 мая, 2020, 13:24 — ИА Регнум. В деревне Шемякино Боровского района Калужской области 29 мая произошло возгорание деревянного жилого дома. Строение уничтожено огнём, при тушении пожара обнаружено тело мужчины, Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара.

По предварительным данным, в огне погиб 52-летний житель Москвы, проживавший в доме последние две недели.

Следователем назначено пожаро-техническое и судебно-медицинское исследование, опрашиваются свидетели. Устанавливаются причина пожара и гибели мужчины.