Чебоксары, 30 мая, 2020, 12:22 — ИА Регнум. В Чувашии растёт как число выздоравливающих пациентов с COVID-19, так и вновь заражённых. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным на 30 мая (10:35 мск), с начала пандемии коронавируса в Чувашии выявлено 2798 случаев заражения, в том числе за последние сутки — 89.

Выздоровели 1212 человек, из них 25 человек — за последние сутки. Скончались в результате осложнений, вызванных COVID-19, 14 пациентов, из них двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 мая в Ядринском районе усилили меры безопасности, а с 29 мая в Алатырском районе начало работать как инфекционный центр родильное отделение районной центральной больницы.

Отметим, что в России официально выявлено 396 575 случаев коронавируса, зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровели 167 469 человек.