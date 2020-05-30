Калуга, 30 мая, 2020, 12:31 — ИА Регнум. 90 новых положительных тестов на коронавирус выявлено в Калужской области 30 мая, сообщает корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Стопкоронавирус.рф

По данным областного оперштаба, всего в регионе выявлено 3 тыс. 923 положительных теста: 2423 человек находятся на лечении, 1469 человека выздоровели, 31 человек умер. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (623), в Обнинске (477), в Боровском районе (238), в Малоярославецком районе (189), в Жуковском районе (153) и в Кировском районе (111).

Всего с коронавирусом госпитализированы 946 пациентов. Показатель распространенности инфекции составил 0,81. Свободный коечный фонд в больницах области превысил 50%.