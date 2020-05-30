Барнаул, 30 мая, 2020, 10:21 — ИА Регнум. В Алтайском крае из-за SARS-CoV-2 один за другим уходят на карантин стационары, получить медицинскую помощь стало практически негде. В довершение всего власти затеяли реорганизацию отделения ортопедии Центра охраны материнства и детства, врачи которого занимались лечением новорождённых с тяжелой врождённый патологией опорно-двигательного аппарата. По признанию пока ещё заведующего ортопедическим отделением Арсена Осипова, который является доктором медицинских наук, профессором, лично ему и всему коллективу предложили уволиться и занять вакантные должности уборщиков в стационаре.

Цитата из видео Заведующий отделением ортопедии Центра охраны материнства и детства Арсен Осипов

«Вот, передо мной находится уведомление о сокращении численности штата за подписью нашего главного врача Константина Смирнова. На основании того, что ортопедическое отделение в соответствии с приказом министерства здравоохранения Алтайского края от 26 мая 2020 г. прекращает свою жизнедеятельность (оно, кстати, работало в этой больнице с 1984 г.), мне и моим докторам «в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации» предложен перевод на другую работу, а именно: уборщик служебных помещений (характер работы постоянный, сменный график работы сутки — трое, заработная плата — 12 949 руб. 50 коп.), уборщик служебных помещений (график работы пять — два) и уборщик территории с таким же окладом.

Ну что же, товарищи, я подписал это уведомление, написал, что с переводом на должность согласен: с 1 июня готов выйти с метлой и убирать территорию нашей больницы. Работа на свежем воздухе — она очень полезна», — иронизирует доктор.

Также Арсен Осипов отметил, что из-за эпидемии коронавируса федеральный центр финансирует строительство ковидных госпиталей по всей стране, но так называемые «здравоохранители» Алтайского края не нашли ничего лучшего, чем разрушать две службы: детской неотложной травматологии и детской ортопедии.

«Все вместе мы не сможем работать в помещении нашего центра, потому что он не приспособлен для оказания экстренной помощи детям», — заявил Осипов. Он также напомнил, что отделение ортопедии недаром соединилось с перинатальным центром второй детской больницы.

«В этом перинатальном центре и рождаются дети с тяжелой врождённый патологией опорно-двигательного аппарата. Если верить желанию наших специалистов от здравоохранения, то с 1 июня мы не сможем нормально лечить ни детей с детской травмой, ни по линии ортопедии, потому что просто не будет свободных мест.

Когда мы читаем план действий администрации Алтайского края каждый год, там сказано что? Что мы должны работать, чтобы улучшить…» (дальше доктор, судя по видеозаписи, не смог договорить — сказалось эмоциональное напряжение, — прим. ИА REGNUM).

Тем временем сам главный врач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов тоже выступил с видеообращением, судя по которому, вообще не увидел причин для переживания, а инцидент с сокращением должностей назвал «формальным признаком»:

"До сегодняшнего дня в нашем центре оказывалось плановая помощь в отделении ортопедии. С 1 июня мы открываемся как отделение травматологии и ортопедии для оказания экстренной помощи детям Алтайского края по специальности травматология и ортопедия. На сегодняшний день существуют 30 коек в ортопедическом отделении. На его базе будет открыто отделение с коечной мощностью 50 коек. В отделении ортопедии работают замечательные, прекрасные доктора, высокопрофессиональные, выполняющие операции, уникальные не только для нашего края, но и РФ. Поэтому мы очень ценим их, мы рады, что они у нас работают, мы никогда с ними не расстанемся. Их профессионализм неоднократно доказывался их работой и вылеченными детьми.

Мы собирались с коллективом, разговаривали, общались, рассказали, что никакие должности сокращены не будут, что весь коллектив в полном составе остается на нашей базе, на тех же должностях. Помимо всего прочего, к нам переезжает коллектив детской травматологии городской больницы №12. Поэтому идёт формирование штатного расписания и его расширения.

В связи с тем, что необходимо было соблюсти ряд юридических моментов, а штатное расписание ещё не было сформировано, произошёл формальный признак по уведомлению, которое было вручено коллективу. Все эти недоразумения на данный момент устранены. Сотрудники с 1 июня выходят в новое отделение травматологии и ортопедии на те же должности, на которых они и находились», — заявил главный врач.

Цитата из видео Главный врач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов

И всё же вопросы остались. Если, как говорит Константин Смирнов, докторов ортопедического отделения так уважают, то почему предложили подписать такое унизительное уведомление о возможности работы уборщиками? И каким образом в одном отделении смогут уместиться и оказывать квалифицированную помощь сразу два коллектива двух разных стационаров?

«Наша цель при образовании нового отделения на базе Центра — улучшить медпомощь маленьким пациентам. В медорганизации есть все необходимое оборудование для диагностики, лечения, а самое главное, здесь сформирован крепкий профессиональный коллектив, который и продолжит здесь работать.

Трудовое законодательство требует уведомить каждого члена коллектива об изменениях в организации и предложить все вакантные должности, что и было сделано в Центре», — сообщила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

Между тем региональный минздрав ясно дал понять, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой помощь в отделении будут оказывать только экстренным больным, а плановая медпомощь будет возобновлена после снятия ограничительных мероприятий.

Что касается дальнейших планов, то чиновники заверили: на базе данного медучреждения будет построен новый хирургический корпус, в котором будут оказывать все виды хирургической помощи детям Алтайского края (проект уже прошел госэкспертизу, его строительство запланировано в рамках нацпроекта). Но что-то подсказывает, что, проработав какое-то время в стеснённых условиях, лучшие травматологи и ортопеды попросту разбегутся: на реализацию таких масштабных планов потребуется не один год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае продолжают ежедневно выявлять десятки новых носителей коронавируса. Причём в большинстве случаев речь идёт о вспышках SARS-CoV-2, допущенных в медицинских и социальных учреждениях региона.

Только в Барнауле закрыты на карантин или переведены в разряд ковидных госпиталей: роддом №1, краевая больница скорой помощи, два корпуса Алтайского краевого онкологического диспансера, больница РТП, РЖД и краевой госпиталь ветеранов войн.