Тулун, Иркутская область, 30 мая, 2020, 08:21 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сегодня, 30 мая, находится с рабочим визитом в Иркутской области. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию реки Ия, которая чуть менее года назад вышла из берегов и, преодолев десятиметровую дамбу, хлынула в Тулун, сметая всё на своем пути. Многие помнят ужасные видеокадры того, как целые дама и усадьбы плывут по реке и сминаются под коммунальным мостом.

Цитата со страницы Марата Хуснуллина в Instagram Та самая Ия, которая и затопила Тулун

«Доброе утро, с таким видом начинаем наш второй день в Иркутской области, который проведём в Нижнеудинске. На фото та самая Ия, которая и затопила Тулун. Когда она спокойная — она, конечно, является украшением здешних мест!», — написал столичный чиновник.

https://www.instagram.com/p/CAyrlxnHRmw/

Как уже сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин был в Иркутской области после того, как в ходе совещания президент России Владимир Путин высказал недовольство темпами восстановительных работ после наводнения, произошедшего и летом 2019 г. За исключением нескольких не критичных замечаний столичный, чиновник одобрил сделанное в Тулуне.