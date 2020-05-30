Барнаул, 30 мая, 2020, 08:08 — ИА Регнум. Утром, 30 мая на улице Октябряв Новоалтайске (Алтайский край) произошёл серьезный пожар, погибли два человека. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, известие о возгорании поступило очень поздно. На момент прибытия первых подразделений надворные постройки и частный дом уже горели открытым огнем, произошёл хлопок газового баллона.

МЧС РФ Пожар в Новоалтайске

«Пламя стремительно распространялось по деревянным конструкциям, была угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения. К тушению было привлечено семь единиц боевой и специальной техники, 23 человека личного состава», — сказано в официальном сообщении спасателей.

Погибшие (мужчина и женщина) были обнаружены спустя час после ликвидации открытого горения. Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. Не исключено, что к трагедии могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.