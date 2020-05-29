Тюмень, 29 мая, 2020, 21:58 — ИА Регнум. Бюджет Тюменской области в связи с введёнными в регионе мерами поддержки для малого и среднего бизнеса недополучит три миллиарда выпадающих доходов. Об этом заявил глава региона Александр Моор 29 мая на онлайн-форуме «День предпринимателя-2020. Антихрупкость».

Пресс-служба губернатора Тюменской области Глава Тюменской области Александр Моор

Форум прошёл в формате телемоста «Тюмень-Сколково». В нём приняли участие эксперты, представители власти и бизнеса.

Губернатор Тюменской области сообщил, что предприятия малого и среднего бизнеса региона, пострадавшие от пандемии коронавируса, на 2020 год освобождены от регионального транспортного налога и налога на имущество компаний.

«Практически обнулён ЕНВД. Ставка по упрощенной системе налогообложения снижена с 6% до 1%. В результате мы оставили в экономике почти три миллиарда рублей», — сообщил Александр Моор.

Глава тюменской области констатировал, что нужно быть готовым к тому, что некоторые предприятия уйдут с рынка.

«Но когда экономика начнёт расти, у них будет возможность вернуться», — подытожил Александр Моор.