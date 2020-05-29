Тюмень, 29 мая, 2020, 21:14 — ИА Регнум. В Тюмени 29 мая горела крыша бизнес-центра «Парус». Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Ликвидация огня на крыше бизнес-центра

Сигнализация центра, расположенного по ул. 30 лет Победы, 38, сработала в штатном режиме в 15:45 по местному времени (13:45 мск).

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области Момент ликвидации огня на крыше «Паруса»

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Горела крыша четырехэтажного здания. Общая площадь пожара составила 400 кв. м. В ликвидации огня приняли участие 14 единиц техники и 46 спасателей. Оперативно эвакуированы 200 человек.

Открытое горение ликвидировано в 18:38 по местному времени (16:38 мск). Причина пожара устанавливается.