Тамбов, 29 мая, 2020, 19:54 — ИА Регнум. В Тамбовской области в «Реестр добрых дел» включено более 11 тысяч жителей, которым в период пандемии коронавируса была оказана социальная помощь, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области созданы дополнительные мобильные бригады помощи пожилым гражданам

В Тамбовской области продолжают оказывать социальную помощь жителям, которые находятся дома. Областным управлением социальной защиты и семейной политики проводится работа по следующим направлениям: организация работы горячей линии, социальное обслуживание в условиях пандемии, учет граждан, нуждающихся в помощи («Реестр добрых дел»).

По данным властей на 26 мая, в реестр включены 11 335 человек, социальная помощь оказана всем.

Продолжает работу телефон горячей линии, по которому принято 2728 заявок. Из них почти 1300 заявок поступило в Центр координации и развития социальной защиты. Специалистами была оказана помощь заявителям в приобретении и доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости. Также социальные работники помогают самоизолированным гражданам в оформлении рецептов на лекарства, документов, оплате коммунальных услуг и многом другом.

В каждом муниципальном районе и городе Тамбовской области в учреждениях социальной защиты созданы дополнительные мобильные бригады. В настоящее время работает 41 мобильная бригада численностью 248 человек. Мобильными бригадами отработано 2368 заявок. Из них 1249 заявок поступило по телефону горячей линии, 1119 — непосредственно в учреждения.

Кроме того, продолжает работу «Социальное такси». В условиях пандемии услуга «Социальное такси» предоставляется гражданам в непрерывном режиме. В период с 26 марта по 26 мая было совершено 86 поездок, которыми воспользовались инвалиды для получения жизненно важных медицинских услуг (диализ).

В регионе организована работа по обеспечению социально незащищенных граждан продуктовыми наборами и средствами защиты, закупленными на внебюджетные средства. Так, в рамках акции «Мы вместе» совместно с предпринимателями и волонтерами жителям региона роздано 15 тыс. масок.

Кроме того, неравнодушные жители региона оказывают помощь в покупке продуктов, различных товаров своим пожилым соседям. «Добрососеди» оказали помощь 638 пожилым гражданам.