Ярославль, 29 мая, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля назвали сроки возобновления движения по Добрынинскому путепроводу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент городского хозяйства мэрии. Как ранее сообщило сегодня ИА REGNUM, движение автомобилей и общественного транспорта по путепроводу было перекрыто спустя 17 дней после начала из-за обнаруженных дефектов конструкции. Как говорят в ДГХ, это было сделано для проведения дополнительных исследований, и движение вновь возобновят к 8 июня.

City-yaroslavl.ru Движение на путепроводе перекрыто

«Для выявления природы возникновения дефектов, а также их влияния на эксплуатацию сооружения, были привлечены эксперты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. По результатам перерасчёта несущей способности пролётных строений были выявлены критичные значения для безопасной эксплуатации путепровода. Для дополнительных обследований несущих конструкций было принято решение о временном закрытии движения по Добрынинскому путепроводу. Сейчас специалисты транспортного управления уже разработали схемы объезда общественного транспорта. Дорожники также приготовили схемы объезда для легковых и грузовых автомобилей. На сегодняшний день рекомендуем жителям пользоваться улицами Магистральная, Полушкина Роща и проспектом Октября. Схемы объездов мы опубликуем на сайте мэрии Ярославля. Предварительно перекрываем путепровод на 10 дней, — сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

В связи с перекрытием вновь начинает действовать временная схема движения общественного транспорта.

City-yaroslavl.ru Общественный транспорт на путепроводе

«В связи с закрытием Добрынинского путепровода движение автобусных маршрутов № 8 и 78, маршрутных такси № 38, 61 и 71 организуется следующим образом. Маршрут автобуса № 8 разделяется на два: 8К от ТРК «Ярославский Вернисаж» до улицы К. Либкнехта и 8Б от 15-ого микрорайона до Ярославского моторного завода. Автобус № 78 и маршрутные такси № 38 и 71 будут следовать с объездом через улицу Чкалова и проспект Октября без заезда на улицу Добрынина и Промышленное шоссе. Маршрутное такси № 61 будет следовать по проспекту Октября, Ленинградскому проспекту без заезда на Промышленное шоссе, улицу Добрынина, улицу Чкалова, — пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

Как отметили в мэрии Ярославля, срок завершения реконструкции Добрынинского путепровода остается прежним — октябрь 2020 года.