Ростов, Ярославская область, 29 мая, 2020, 18:37 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области продолжает оставаться напряженной ситуация с водопроводной водой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ростовского района. В течение недели вода в жилые дома поступала с запахом рыбы, а также с другими нарушениями СанПин. Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Ростовского района Сергей Шокин был вынужден объявить режим повышенной готовности, а на госпредприятии «Южный водоканал», осуществляющем очищение воды из реки Устье, было рекомендовано ввести режим ЧС.

Южный водоканал

На 29 мая по словам специалистов «Южного водоканала» качество воды в Ростове улучшилось. Как показывают лабораторные данные, от запаха удалось избавиться.

«В предыдущие дни протоколы по запаху составляли 3 балла при 20 градусах нагревания и 4 балла при 60 градусах нагревания, что резко увеличивало запах, то на сегодняшний день последние анализы, которые сделали наши лаборанты, показатели следующие — 1 балл идет при нагревании температуры до 20 градусов и 2 балла при 60. Это уже в пределах норматива, мы вписываемся в протокол и требования СанПин. То есть вода с запахом, который жителей особенно беспокоил, приходит в надлежащее состояние» — заявил главный инженер госпредприятия «Южный водоканал» Александр Булатов.

Однако вода, поступающая в городской водопровод, из реки Устье остается мутной. Нынешнее состояние очистных сооружений Ростова Великого не позволяет устранить данное нарушение СанПин. От мутности помогут избавиться только природные осадки.

«Учитывая, что в реке цветность на вчерашний день составляла 141 градус, естественно, что наша станция при максимальной пиковой мощности в 50 градусов не была способна ее очищать. Потому что исходная вода превышала в разы мощности станции. На сегодняшний день река обновляется, и цветность реки падает. Надо подождать несколько дней, вода обновится, показатели цветности снизятся, и вода будет соответствовать СанПину», — сказал Александр Булатов.

Река Устье

По данным администрации Ростовского района подвоз чистой воды осуществлялся в двух точках Ростова Великого, а также поселках Ишня, Семибратово и селе Белогостицы.