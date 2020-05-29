Санкт-Петербург, 29 мая, 2020, 18:22 — ИА Регнум. В Петербурге комитет по госзаказу городской администрации объявил тендер на поставку 45 машин скорой помощи в срок до 31 июля 2020 года. Об этом свидетельствуют документы на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи на Невском проспекте Петербурга

«Санитарный автотранспорт» обойдется бюджету в 174 млн рублей. Предполагается, что 15 автомобилей получит Городская станция скорой помощи, еще 29 машин и один реанимобиль — ее подстанции. Заявки принимают до 5 июня.

Судя по другим объявленным закупкам, станции скорой помощи №4 требуются респираторы на сумму 1,3 млн рублей, а также комплекты средств защиты еще на 170 тыс. рублей. Срок окончания подачи заявок — также 5 июня.

Средства индивидуальной защиты на сумму больше 1 млн рублей заказывает и Городская станция скорой помощи, подавать заявки можно до 9 июня.

НИИ скорой помощи им. Джанелидзе заказывает аппараты искусственной вентиляции легких на 13,5 млн рублей. За эту сумму больница надеется приобрести три аппарата ИВЛ не дороже 4,5 млн рублей каждый.

Кроме того, город намерен потратить почти 16 млн рублей на развитие государственной информационной системы «Управление скорой медицинской помощью Санкт-Петербурга». Закупку объявил комитет по информатизации и связи. Заявки принимают до 3 июня.