Санкт-Петербург, 29 мая, 2020, 17:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ушел из жизни главный дирижер симфонического оркестра Государственной филармонии для детей и юношества Эдуард Густин. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото: filspb.ru В Петербурге ушел из жизни ветеран войны, дирижер оркестра детской филармонии Эдуард Густин

В ноябре 2019 года Эдуарду Густину исполнилось 90 лет. В Ленинград он приехал в 1933 году вместе с отцом, который трудоустроился на судостроительный завод.

С 2004 года и до последних дней он работал в Государственной филармонии для детей и юношества.

Здесь он поступил в детскую музыкальную студию на Каменноостровском (ныне Музыкальная школа им. Андрея Петрова) в класс виолончели. А с началом Великой Отечественной войны его учеба прервалась. В блокаду он потерял мать и брата. Но отец спас Эдуарда, устроив тринадцатилетнего сына рабочим в филиал Кировского завода в цех по производству снарядов.

Весной 1943 года был эвакуирован на Северный Кавказ. Вернувшись в 1945 году в Ленинград, Густин продолжил музыкальные занятия в студии. И в 1951 году был зачислен в Ленинградскую консерваторию в класс В. И. Генслера.

Вскоре талантливого студента «переманили» на Военно-морской факультет при Ленинградской ордена Ленина Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, окончил в 1956 году.

В свое время Эдуард Георгиевич был главным дирижером Краснодарского и Свердловского театров оперетт, дирижером Музыкального театра Петрозаводска, художественным руководителем эстрадного оркестра.

В 2003 году дирижер был удостоен награды «Заслуженный деятель искусств РФ», а с 2004 года начал работу в Государственной филармонии для детей и юношества как главный дирижер симфонического оркестра.