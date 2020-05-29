Кострома, 29 мая, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Владимир Путин пообещал подумать, что можно сделать для подержи костромских ювелиров в период пандемии. Об этом Президент России сообщил в ходе онлайн-встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.

Наталья Диева ИА REGNUM Памятник ювелиру в Костроме

В частности, глава государства рассмотрит вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса.

Ювелирная отрасль дает около 18% доходов в бюджет Костромской области:

«Сегодня ювелирная отрасль испытывает очень серьёзные проблемы. В результате приостановки работы ювелирных магазинов полностью упал сбыт продукции, граждане меняют свои предпочтения в потреблении. Существенно выросла цена сырья — золота и драгоценных металлов. Всё это привело к падению объемов производства ювелирных предприятий более чем на 50%. Самое страшное, что ювелирные компании начали серьёзно сокращать сотрудников», — сообщил о проблемах костромских ювелиров Ситников.

Президент обещал обсудить вопрос помощи ювелирам с Михаилом Мишутсиным.

«С голоса я вам ответа, конечно, не дам, хотя понимаю, что для Костромы это важная составляющая в региональной экономике. Я переговорю с председателем правительства и коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер поддержки. Мы подумаем, что можно для вас сделать», — сказал Путин.

В случае, если ювелиров признают «пострадавшими», промышленники смогут претендовать на федеральные меры поддержки. Напомним, на ювелирных предприятиях Костромской области занято более 15 тысяч человек. По предположениям сопредседателя Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России», в течение 2020 года потерять работу могут 6 тысяч из них.