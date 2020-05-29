Костромской губернатор попросил Путина помочь ювелирам
Кострома, 29 мая, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Владимир Путин пообещал подумать, что можно сделать для подержи костромских ювелиров в период пандемии. Об этом Президент России сообщил в ходе онлайн-встречи с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым.
В частности, глава государства рассмотрит вопрос о включении ювелирной промышленности в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавируса.
Ювелирная отрасль дает около 18% доходов в бюджет Костромской области:
Президент обещал обсудить вопрос помощи ювелирам с Михаилом Мишутсиным.
В случае, если ювелиров признают «пострадавшими», промышленники смогут претендовать на федеральные меры поддержки. Напомним, на ювелирных предприятиях Костромской области занято более 15 тысяч человек. По предположениям сопредседателя Высшего совета Ассоциации «Гильдия ювелиров России», в течение 2020 года потерять работу могут 6 тысяч из них.