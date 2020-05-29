В Калужской области до 15 июня продлили режим повышенной готовности
Калуга, 29 мая, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша 29 мая подписал постановление правительства Калужской области, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно документу, в регионе будут по-прежнему закрыты кафе и рестораны, за исключением тех, которые работают навынос и осуществляют доставку. Не будут до середины июня работать торговые, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины. Одновременно продлевается срок действия ограничений для гостиниц, пансионатов, домов отдыха и санаториев, которые смогут принимать только командированных, а также пациентов, приезжающих на лечение в Медицинский радиологический научный центр имени Цыба в Обнинске, и их сопровождающих. Также до 15 июня остаётся в действии масочный режим.
Ранее власти заявили, что регион частично готов к первому этапу снятия ограничений. Однако число тестов с подтвержденным коронавирусом продолжает расти каждый день. В настоящее время всего в регионе выявлено 3 тыс. 834 положительных теста. 2 тыс. 439 человек находятся на лечении.