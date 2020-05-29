Калуга, 29 мая, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Врио губернатора Владислав Шапша 29 мая подписал постановление правительства Калужской области, продлевающее режим повышенной готовности до 15 июня 2020 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иллюстрация ИА REGNUM До 15 июня остаётся в действии масочный режим

Согласно документу, в регионе будут по-прежнему закрыты кафе и рестораны, за исключением тех, которые работают навынос и осуществляют доставку. Не будут до середины июня работать торговые, торгово-развлекательные центры, непродовольственные магазины. Одновременно продлевается срок действия ограничений для гостиниц, пансионатов, домов отдыха и санаториев, которые смогут принимать только командированных, а также пациентов, приезжающих на лечение в Медицинский радиологический научный центр имени Цыба в Обнинске, и их сопровождающих. Также до 15 июня остаётся в действии масочный режим.

Ранее власти заявили, что регион частично готов к первому этапу снятия ограничений. Однако число тестов с подтвержденным коронавирусом продолжает расти каждый день. В настоящее время всего в регионе выявлено 3 тыс. 834 положительных теста. 2 тыс. 439 человек находятся на лечении.